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"Почему так происходит в нашей стране": украинская легкоатлетка, заливаясь слезами, жестко раскритиковала НОК

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"Почему так происходит в нашей стране": украинская легкоатлетка, заливаясь слезами, жестко раскритиковала НОК

Скріншот відео

Сегодня в Токио было "жарко" не только на площадках для соревнований.

В четверг, 5 августа, на Олимпиаде-2020 украинская легкоатлетка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом. Для дебютантки Игр - это неплохой результат, но спортсменка осталась не очень им довольна.

После своего выступления Марина, давая интервью телевидению, со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета страны.

"Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 минимум здесь. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер.

Скріншот відео / ©
Скріншот відео

Никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер.

Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. По сегодняшний день я не услышала, почему нет моего тренера.

Еще есть Яна Гладийчук. И тоже тренера не берут. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...

Скріншот відео / ©
Скріншот відео

 Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер - "Хорошо, это потом; то не мы решаем; то не тот решает, то еще что-то…" В итоге мне не дали ответ, а затем выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой о стену.

Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я сегодня вышла на разминку – на трибуне ни одной души из Украины.

Я разминаюсь одна, абсолютно одна. У всех тренера сидят, хоть какая-то поддержка, а я - одна. Спустя сорок минут или полчаса, видите, соизволили прийти. Но особо это ничего не дает, толку ноль. Никто не знает как я прыгаю, что мне надо. Все.

Скріншот відео / ©
Скріншот відео

Что еще могу сказать. Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень тяжело быть одной. Многие поддерживают, очень много людей.

Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я - пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе", - сказала Килипко.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 13 медалей - одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.
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