Почему Усика считают самым умным боксером

Александр Усик

Главное оружие Александра Усика на ринге – боксерский интеллект. Он читает оппонентов, меняет темп, работает с углами, заставляет больших бойцов ошибаться и наказывает их в нужный момент. Именно поэтому эксперты называют Усика не просто сильным чемпионом, а одним из самых умных боксеров ХХ века.

Уже совсем скоро, 23 мая , украинский боксер сойдется в поединки с нидерландским гренадером Рико Верховеном.

ТСН.ua рассказывает, почему Усика называют одним из самых умных боксеров в истории.

Боксерский IQ: как выиграть не раунд, а бой

Боксерский IQ — это способность быстро принимать правильные решения в ринге, когда перед тобой бьющий, давящий, сменяет дистанцию и пытается сломать твой план. В частности, это умение, читать движения соперника, видеть его привычки, менять план по ходу боя, не паниковать под давлением, заставлять оппонента ошибаться, наказывать за ошибки именно тогда, когда он меньше всего этого ожидает.

Усик силен именно в этом. Его бокс часто выглядит как партия, в которой он несколько раундов собирает информацию, а затем постепенно забирает контроль.

Сам Александр никогда не скрывал, что воспринимает бокс как интеллектуальную игру, где удары – это только следствие мышления. Его пристрастие к шахматам вне ринга – это не просто хобби для красивых фото в соцсетях, а часть ментальной тренировки.

«Многие думают, что бокс — это просто закрыть глаза и сильнее ударить. Нет, бокс – это математика. Это шахматы, только здесь тебе за неправильный ход сразу прилетает в лицо. Ты должен просчитывать соперника на три шага вперед. Если ты слишком много думаешь о том, как тебя ударят тебя обязательно ударят. Об этом нужно думать сопернику», — рассказывал чемпион в интервью для британского TNT Sports Boxing .

Усик никогда не пытается "перерубить" соперника в первых раундах. Первую треть боя он посвящает детальному сканированию объекта. Его передняя правая рука постоянно работает как радар (джебы, фейковые замахи, короткие прикосновения), собирая информацию о скорости реакции оппонента, его любимых комбинациях и пробелах в защите. Когда информация собрана, Усик включает свой процессор и начинает методично разбирать соперника на части.

Многие боксеры ищут один большой момент – нокаут, ошибку соперника, удачный удар. Усик работает по другому. Он выигрывает процесс. В первых раундах он может не выглядеть как полностью доминирующий человек, но потом начинается самое интересное — соперник постепенно делает то, что нужно Усику. Он устает от движения, начинает бить медленнее, реагирует на финты, теряет баланс и раскрывается после промахов. И тогда Усик переходит от сбора информации к наказанию.

The Guardian после победы Усика над Даниэлем Дюбуа в 2025 году писал, что работа украинца в ринге была полна «точности и разрушительной аккуратности», из-за чего даже сдержанные обозреватели называли Усика «гением» и «магом».

Бой Усик-Дюбуа

Это и есть разница между сильным боксером и умным боксером. Сильный ждет момента, а умный его создает.

Один из лучших способов понять стиль Усика – послушать, как он сам объясняет бокс.

После победы над Дюбуа он сказал простую, но очень показательную фразу: «У боксеров есть всего три удара: джеб, хук и апперкот. Но в комбинациях требуется много времени» .

В этом логика Усика – это базовые элементы, которые нужно собрать в правильную последовательность и выполнить в правильный момент. Именно так родился «Иван» – удар, которым он свалил Дюбуа.

Эксперты о технике Усика

О боксерском интеллекте Усика часто говорят именно те, кто привык анализировать бой не эмоциями, а деталями.

Так, авторитетный британский аналитик и обозреватель бокса Гарет Дэвис из The Telegraph отмечает, что Усик ломает соперников психологически еще до того, как они устанут физически:

«Усик – это боксерский компьютер. Он загружает данные о сопернике в первых трех раундах, а затем начинает кодировать игру под себя. Его невозможно перехитрить, потому что он всегда на шаг впереди в тайминге. Его работа ног – это не просто бег, это создание геометрических ловушек для соперника. Гиганты просто устают бить по воздуху и теряют веру в себя».

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, легендарный Эвандер Холифилд , прошедший такой же путь из крузеров в тяге, увлекается именно пространственным мышлением украинца.

«Ум Усика – это его главная защита. Большие ребята думают, что догонят его из-за габаритов, но Александр никогда не остается там, куда летит удар. Его углы атаки феноменальны. Он заставляет соперников промахиваться, а это истощает сильнее пропущенных ударов по корпусу», — отмечает украинца легенда бокса.

Эвандер Холифилд / © Associated Press

Даже известный своей жесткой критикой тренер Тедди Атлас, член Международного зала боксерской славы, признает ментальное превосходство Усика:

«Усик имеет редкий дар — когнитивное спокойствие во время хаоса. Когда в ринге начинается ожесточенное сражение, бойня, большинство бойцов подвергаются эмоциям и инстинктам, в них включается режим выживания. Усик в этот момент остается холодным аналитиком. Он видит пространство, видит ошибки соперника и наказывает за них мгновенно».

Перед первым боем Усика из Фьюри журнал The Ring собрал прогнозы экспертов и боксерских инсайдеров. Обозреватель Диего Морилла писал, что в чисто боксерском анализе предпочтение Усику могут дать скорость, IQ и мобильность . Эксперты не сводят Усика к «быстрому маленькому хевивейту». Они видят комплекс – ноги, углы, тайминг, мобильность, способность читать ситуацию и навязывать сопернику неудобные решения.

Как Усик побеждает великанов

Больше всего боксерский интеллект Усика виден именно в сверхтяжелом весе. Там он почти всегда имеет дело с бойцами, которые могут быть выше, тяжелее или физически сильнее.

Против такого соперника нельзя просто стоять перед ним. Нельзя долго принимать силовую игру или позволить, чтобы бой превратился в борьбу габаритов. Усик двигается так, чтобы большой соперник постоянно перестраивался. Заходит под углом, а не по прямой. Заставляет бить в пустоту. Выходит после атаки. Не дает удобно навалиться. И главное — заставляет великого бойца думать гораздо больше, чем привык.

Лучше всего работу «компьютера» Усика иллюстрирует его первое историческое сражение против Тайсона Фьюри в мае 2024 года. В первых раундах Фьюри вел себя вызывающе – кривлялся, прятал руки за спину и пользовался своим гигантским преимуществом в росте и размахе рук. В 4-6 раундах казалось, что Усик проигрывает – аперкоты британца проходили сквозь защиту.

Однако эксперты портала CompuBox заметили интересную вещь: Усик не паниковал. Он продолжал смещаться влево, нагружая переднюю ногу Фьюри. Уже в 8-м раунде тактика принесла плоды – «компьютер» просчитал наклонности Тайсона. В легендарном 9-м раунде Усик нанес точный левый кросс, полностью выключивший координацию британца. Фьюри устоял на ногах только благодаря канатам и рефери. Это был чистый триумф тактического расчета над антропометрией.

Тогда Усик победил именно потому, что не стал доказывать, что он больше. Он доказал, что может быть умнее.

Большие соперники часто привыкли контролировать сражение габаритами. Усик забирает у них это преимущество движением и решениями: не стоит перед ними, меняет углы, не дает удобно прижать себя и заставляет их избивать, когда он уже сместился.

Учиться во время боя

Еще один признак высокого боксерского IQ – адаптация.

Усик может иметь план на бой, но он не застревает в нем. Если соперник делает что-нибудь неожиданное, украинец не разваливается, а перестраивается.

Именно так работает его карьера в хевивейте. С Джошуа он доказал, что может забрать пространство у большего чемпиона. С Фьюри – что может пережить сложный отрезок и вернуть бой себе. Из Дюбуа — способен извлечь уроки из первого поединка и через два года подготовить комбинацию, которая закроет реванш.

Именно благодаря этому Усик и смог собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом. / © Getty Images

Ну и, конечно, как бы высоким ни был боксерский IQ, он не работает без дисциплины. Можно видеть правильное решение, но не иметь формы, чтобы выполнить его в 10-м, 11-м или 12-м раунде. Можно понимать, что нужно двигаться, но устать и встать перед соперником. Усик именно поэтому так опасен, потому что его разум поддержан физикой.

Украинский чемпион и сам не раз объяснял, что мотивация временная, а дисциплина заставляет работать даже тогда, когда не хочется.

"У меня нет мотивации, у меня есть дисциплина", - говорил он после победы над Дюбуа.

Эту цитату можно было воспринимать как обычную спортивную философию, но в контексте Усика она имеет практический смысл. Его интеллект в ринге работает так хорошо, потому что он способен сохранять ясность, когда другие уже устали.

Он не просто придумывает правильные решения, а готовит свое тело, чтобы оно могло их выполнить.

Вызов в бою с Верховеном

Верховен – не типичный боксер, а легенда кикбоксинга. У него другой опыт, другие рефлексы, другое понимание дистанции и темпа.

Именно поэтому этот поединок интересен Усику не только физически, но и интеллектуально. Усику придется читать не просто очередного хевивейта, а бойца из другой школы.

Перед поединком с Верховеном главный вопрос не только «кто сильнее», но сможет кикбоксер поставить перед Усиком задачу, которую тот не решит быстрее его.

