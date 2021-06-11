"Почему вы непонятные вопросы задаете?" Кадыров категорично ответил, готов ли провести бой против Хабиба

Стало известно, стоит ли ждать неожиданный поединок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, готов ли он выйти в октагон и провести бой против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами.

Пусть спортсмены выходят на ковер, в ринг, я не знаю, в клетку. Почему вы непонятные вопросы задаете? Темы подымаете, я не понимаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гетжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

на турнире UFC 254 в Абу-Даби, после чего объявил о завершении спортивной карьеры. Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 поединков и во всех одержал победы. На его счету три успешных защиты чемпионского пояса UFC.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Кадыров вызвал на бой против своего 13-летнего сына оппозиционного блогера.

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