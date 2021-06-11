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"Почему вы непонятные вопросы задаете?" Кадыров категорично ответил, готов ли провести бой против Хабиба

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"Почему вы непонятные вопросы задаете?" Кадыров категорично ответил, готов ли провести бой против Хабиба

Associated Press

Стало известно, стоит ли ждать неожиданный поединок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, готов ли он выйти в октагон и провести бой против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами.

Пусть спортсмены выходят на ковер, в ринг, я не знаю, в клетку. Почему вы непонятные вопросы задаете? Темы подымаете, я не понимаю", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос подписчика в Instagram.

  • 24 октября 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гетжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
  • Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 поединков и во всех одержал победы. На его счету три успешных защиты чемпионского пояса UFC.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Кадыров вызвал на бой против своего 13-летнего сына оппозиционного блогера.