"Почему вы обосрались в первые 10 минут?": Моуринью жестко наехал на свою команду после вылета из Кубка Италии

Португальский специалист недоволен игрой "римлян".

В четвертьфинале Кубка Италии "Рома" уступила миланскому "Интеру" со счетом 2:0 .

Главный тренер "волков" Жозе Моуринью раскритиковал своих подопечных после провального матча.

"Я хочу знать, почему вы, выйдя против "Интера", обосрались в первые 10 минут?! Хочу знать, почему против "Милана" вы тоже обосрались в первые 10 минут? Все, без исключения! Хочу знать, почему два года вы против грандов играете, как маленькая команда Если мы маленькая команда, то и арбитры будут обращаться с нами соответственно!Рефери относятся к нам как детям."Интер" — отличный коллектив, матч с ними должен мотивировать, но вы кладете себе в штаны.

Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и характера. Если вы боитесь таких матчей, тогда играйте в Серии С, где не будет топ-соперников, топ-игроков, топ-арен и большого давления. У вас нет яиц", — цитирует специалиста Corriere dello Sport.

В 1/2 финала "Интер" сыграет против "Милана". Первый поединок состоится 2 марта;

Еще два участника определятся по итогам матчей "Аталанта" – "Фиорентина" и "Ювентус" – "Сассуоло", которые состоятся в четверг, 10 февраля;

Действующим победителем турнира является "Ювентус".

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