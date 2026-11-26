"Славия" Прага / © Associated Press

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Пражская "Славия", в составе которой выступает украинский вратарь Назар Домчак, установила антирекорд Лиги чемпионов по продолжительности серии без побед.

В матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 чешский клуб на собственном поле уступил испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:1.

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Таким образом, "Славия" продлила свою безвыигрышную серию в Лиге чемпионов до 24 поединков подряд — 8 ничьих и 16 поражений.

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Предыдущий антирекорд принадлежал румынскому клубу "Стяуа" Бухарест, который не мог победить в Лиге чемпионов в течение 23 матчей в период с 2006 по 2013 год.

Интересно, что свою единственную победу в основном этапе самого престижного еврокубка "Славия" одержала в сентябре 2007 года, обыграв дома именно "Стяуа" со счетом 2:1. С тех пор пражской команде не удалось выиграть ни одного матча на этом уровне.

После пяти туров текущего розыгрыша Лиги чемпионов чешский клуб находится на предпоследней 35-й позиции общей турнирной таблицы. "Славия" набрала лишь одно очко благодаря ничьей против "Фенербахче" (2:2), а также потерпела поражение от "Ланса" (2:3), "Сабаха" (0:2), "Арсенала" (1:2) и "Вильярреала" (0:1).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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