Почти 600 тысяч евро в неделю: звезда "Ливерпуля" выдвинула безумные требования по новой зарплате

Почти 600 тысяч евро в неделю: звезда "Ливерпуля" выдвинула безумные требования по новой зарплате

Сейчас он получает "всего" 260 тысяч евро за семь дней.

Лидер английского " Ливерпуля " Мохамед Салах объявил о желании получать гораздо большую зарплату в клубе.

По информации Football Insider, 29-летний футболист требует заработную плату в размере почти 600 тысяч евро в неделю. Интересно, что текущая зарплата игрока составляет около 260 тысяч евро в неделю.

Источник утверждает, "Ливерпуль" озабочен тем, что интерес к футболисту проявляет мадридский "Реал". Англичане хотят удержать звезду в команде, однако удастся ли договориться о новом соглашении на условиях Салаха – неизвестно.

В пользу Салаха может сыграть его последний матч в рамках АПЛ против Манчестер Юнайтед. В нем египтянин оформил хет-трик, а "Ливерпуль" в конце концов одержал разгромную победу, еще и на поле соперника, со счетом 5:0.

Отметим, что контракт Салаха с "мерсисайдцами" истекает летом 2023 года. Он не прочь завершить карьеру в составе "красных", но хочет быть самым высокооплачиваемым игроком.

Салах перешел в "Ливерпуль" в 2017 году. За "красных" он забил в АПЛ 105 голов, еще два мяча египтянин записал на свой счет во время выступлений за "Челси";

В этом сезоне на счету нападающего 12 поединков во всех турнирах, 15 забитых голов и пять результативных передач. На данный момент именно Салах возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ (десять мячей в девяти встречах).

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Салаху подкорилось космическое достижение в рамках АПЛ.

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