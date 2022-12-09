"Почти договорились": менеджер Усика рассказал, когда состоится бой с Фьюри за звание "абсолюта"

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, сообщил, что переговоры о бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри близки к завершению.

По словам функционера, скорее всего, поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится не позднее 4 марта 2023 года.

В то же время команды боксеров до сих пор не достигли согласия по поводу места проведения битвы. Приоритетным является вариант с Саудовской Аравией, но также возможны опции с Великобританией или Катаром.

"Мы вели переговоры еще до боя Фьюри с Чисорой и потому посетили поединок. Я до этого лично общался с Queensbury Promotions, а в это утро мы поговорили с Top Rank с помощью видеосвязи. Все мы нашли общий язык и почти договорились. Нам осталось обсудить не так много... Два лучших супертяжеловеса на сегодняшний день в поединке за звание абсолютного чемпиона мира – это то, что нужно фанатам.

Скорее всего, бой состоится не позднее 4 марта и, вероятно, на Ближнем Востоке. Во время сегодняшнего разговора я услышал другие варианты – возможно, Лондон или Катар. Но, скорее всего, мы нацелены на Саудовскую Аравию, поскольку они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика", — цитирует Климаса TalkSports.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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