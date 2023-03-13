Почти год провел в российском плену: украинский легкоатлет вернулся домой во время обмена

Украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся на родину во время обмена военнопленными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая легкоатлетка, а ныне народная депутат Украины Ольга Саладуха.

"Во время последнего обмена военнопленными в Украину вернулся Дмитрий Витковский – мастер спорта, неоднократный призер Чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на дистанциях 60, 100, 200 метров и в эстафетах, участник Чемпионатов Европы.

В прошлом году он попал в плен под Мариуполем и пришлось приложить много усилий, чтобы вырвать нашего воина из лап рашистов. Благодарю всех, кто помогал, способствовал и морально поддерживал. Вместе мы совершили большое дело.

Важно и дальше освобождать украинских спортсменов-военнопленных. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь они подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам. Наш враг откровенно плюет на Женевскую конвенцию и каждый день проведенный в плену – это огромное испытание для каждого пленника.

Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, отцов и мужей. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", — написала Саладуха.

Напомним, Витковский попал в плен под Мариуполем еще 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Читайте также:

МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их участие в геноциде — Подоляк

"Победитель забирает все": Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя (видео)

"Была абсолютно шокирована тем, что услышала": Цуренко снялась с матча против белоруски на турнире в США