Почти миллион гривен для защитников Украины: футболист "Шахтера" продал медаль чемпиона мира

Почти миллион гривен для защитников Украины: футболист "Шахтера" продал медаль чемпиона мира

Даниил Сикан пожертвовал самую ценную награду ради украинской армии.

Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан продал на аукционе золотую медаль с победного Чемпионата мира U-20, чтобы выручить средства для защитников Украины - Нацгвардии, ВСУ и терробороны.

Покупателем награды 20-летнего украинца стала немецкая "Ганза" Росток, за которую он сейчас выступает на правах аренды, сообщает Tribuna.com.

Медаль Сикана приобрели за 32 тысячи долларов (около 943 тысяч гривен). Стартовая цена награды составила 7500 долларов.

Как сообщалось ранее, болельщики "Ганзы" поддержали инициативу Сикана и совместными усилиями собирали деньги, чтобы выкупить его медаль на аукционе. Теперь награду вернут украинскому нападающему или же ее выставят в клубном музее.

Напомним, бывший вратарь "Шахтера", а ныне главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт за "кругленькую" сумму продал медаль победителя Кубка УЕФА. А герой Олимпиады-2022 Александр Абраменко пожертвовал деньги за медаль на нужды украинцев.

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