Почти на дне: "Дженоа" Шевченко свела вничью свой первый матч в 2022 году

Почти на дне: "Дженоа" Шевченко свела вничью свой первый матч в 2022 году

"Грифоны" никак не могут одержать первую победу под руководством украинца во внутреннем первенстве.

"Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, в рамках 20-го тура Серии А расписала на выезде ничью против "Сассуоло" со счетом 1:1 .

Первый гол в этой встрече зрители увидели уже на седьмой минуте , когда форвард "грифонов" Маттиа Дестро пяткой отправил мяч в дальний угол после прострела от партнера по команде с правого фланга штрафной площадки.

Восстановить паритет хозяевам удалось в самом начале второй половины противостояния – Доменико Берарди прошил голкипера "Дженоа" Сальваторе Сиригу после того, как игровой снаряд к нему направил одноклубник.

Отметим, что "Сассуоло" гораздо больше владело мячом и имело тотальное преимущество над оппонентом по количеству ударов. Впрочем, коллективу Шевченко удалось отстоять и забрать домой один балл. Несмотря на ничью, "Дженоа" опустилась в турнирной таблице внутреннего первенства. Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследняя, 19 позиция. "Грифоны" потеряли одну строчку из-за выездной победы "Кальяри" над "Сампдорией" (2:1).

Что касается "Сассуоло", то они набрали 25 пунктов и остались на 13-м месте.

В первом круге "грифоны" дома расписали результативную ничью с "Сассуоло" – 2:2;

Следующий матч "Дженоа" проведет 9 января. когда в рамках 21-го тура Чемпионата Италии померяется дома силами со "Специей", за которую играет арендованный у "Аталанты" украинец Виктор Коваленко.

Добавим, что Шевченко под руководством "Дженоа" провел в Серии А восемь игр — три ничьих и пять поражений.