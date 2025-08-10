Почти с центра поля: Ракицкий забил роскошный гол в матче Первой лиги (видео)

Ярослав Ракицкий / © ФК Черноморец

Защитник одесского "Черноморца" Ярослав Ракицкий отличился невероятным голом в матче 2-го тура Первой лиги против "Подолья" из Хмельницкого.

36-летний экс-футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины на 20-й минуте поразил ворота соперника мощным ударом почти с центра поля.

Мяч залетел в "девятку" ворот хозяев поля. Этот гол стал дебютным для Ракицкого за Черноморец, к которому он присоединился весной 2025 года.

Сам матч завершился победой одесситов со счетом 2:0 . "Моряки" с 6 очками после двух туров занимают второе место в таблице Первой лиги.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он выступал за донецкий клуб с 2006 по 2019 год, после чего перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он расторг контракт с "Зенитом" и присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Первую часть сезона-2022/23 он провел в турецком клубе "Адана Демирспор", после чего в январе 2023 года вернулся в "Шахтер".

Летом прошлого года Ракицкий покинул "Шахтер", а в марте этого года подписал контракт с "Черноморцем", который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ.

