Почти сошел с ума: звездный футболист сборной Нидерландов жестко разыграл партнера по команде (видео)

Дружеская атмосфера в коллективе — залог успеха на поле.

Сборная Нидерландов продолжает подготовку к матчам квалификации на Чемпионат мира-2022.

Впрочем, успевают футболисты "Оранье" позволить себе и немного развлечений. Так, лидер нидерландской команды Мемфис Депай решил разыграть партнера по команде Дензела Думфриса, когда тот заходил в номер.

Депай скрылся за дверью и когда Думфрис открыл ее, Мемфис мгновенно выскочил из-за нее, чем изрядно напугал партнера по команде. Дензел настолько оказался не готов к этой шутки Депая, что мгновенно выскочил и побежал, куда глаза глядят.

Соответствующее видео появилось на странице Депая в Instagram.

Сборная Нидерландов 8 октября сыграет на выезде с Латвией;

После шести туров отбора к мировому первенству в активе Нидерландов 13 баллов и первая ступенька в группе;

На клубном уровне Депай и Думфрис выступают за "Барселону" и "Интер" соответственно.

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