Почтила память легенды: НБА впервые в истории вывела из обращения игровой номер среди всех команд

В честь Билла Расселла, скончавшегося в конце июля, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вывела из обращения всех команд 6-й номер.

НБА вывела из обращения шестой игровой номер для баскетболистов всех команд в лиге, принадлежавший 11-кратному чемпиону НБА Биллу Расселлу.

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации.

В конце июля легендарный эксбаскетболист "Бостон Селтикс" умер в возрасте 88 лет и лига решила таким образом почтить его память.

В 1975 году Расселла был включен в баскетбольный Зал славы. В 2021 году американец вошел туда еще как тренер, став первым темнокожим руководителем команды НБА в истории.

Расселл провел в НБА 13 сезонов. Он выступал только за одну команду — "Бостон Селтикс". Именно с бостонской командой он установил рекорд, выиграв 11 чемпионских титулов, при этом – 9 сезонов подряд.

Билл Рассел пять раз признавался лучшим игроком сезона в НБА. Также он 12 раз участвовал в матче всех звезд.

Напомним, что легендарный украинский баскетболист Станислав Медведенко продал свои чемпионские кольца НБА за 250 тысяч долларов на аукционе для поддержки Украины

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