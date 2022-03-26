"Почувствовал, что должен внести свой вклад": испанский хавбек помогает украинским беженцам в Польше

Гарсия оказывает гуманитарную помощь украинцам.

Полузащитник "Осасуни" Рубен Гарсия отправился в Варшаву, чтобы помогать беженцам, пересекающим границу Украины с Польшей.

"Сосед рассказал мне, что с двумя друзьями едет в Варшаву с медикаментами, подгузниками, детским питанием. Всего 12 человек

Футболисты живут как в пузыре, но нельзя терять связь с реальностью. Я почувствовал, что должен внести свой вклад.

Из Польши нам сообщили, что большая потребность – в подгузниках, детском питании, консервах, а также лекарствах, перчатках, медицинских принадлежностях. Также мы привезли фуру одежды, хотя нам сказали, что нужно меньше. У нас пять грузовиков, забитых вверх", — рассказал футболист в интервью Cadena SER.

Напомним, что баскетбольный клуб "Днепр" собирает гуманитарную помощь для детей с ДЦП.

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