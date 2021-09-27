"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о сенсационной победе над Джошуа

"Почувствовал кровушку и пошел": Усик вернулся в Киев и рассказал о сенсационной победе над Джошуа

По словам Усика, пояса WBA, WBO, IBF и IBO прибудут в Украину примерно через три недели.

Украинский боксер Александр Усик в ночь на понедельник, 27 сентября, вернулся в Киев после сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе.

Об этом сообщается в Telegram-канале боксера.

Новый чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO вместе с командой прилетел в столичный аэропорт "Борисполь" в 00:35 по местному времени.

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Как пишет "УП", в терминале боксера ожидали поклонники, десятки журналистов, а также близкие. Кроме того, Усика встретила экс-чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова.

К журналистам спортсмен с синяками и ссадинами на лице вышел через два часа по прибытии. Он рассказал, что в день после боя думал о том, чтобы "поскорее попасть домой, увидеть сыновей и дочь, которые очень сильно волновались".

Во время брифинга спортсмен также вспомнил, как в третьем раунде "неплохо попал" Джошуа в подбородок. "Внутреннее состояние было такое — почувствовал кровушку и пошел. Этот раунд был очень напряженным". По словам боксера, в дальнейшем тренер помогал ему контролировать ситуацию, поэтому Усик был "технически собран".

На вопрос о том, ожидать ли поклонникам бокса реванша, Усик ответил: "Надо сначала выдохнуть (...). Я не думаю, что кто-то из нас сейчас хочет говорить о реванше, мы просто хотим залечить раны, которые появились у нас во время подготовки и в бою".

Он также рассказал, что пояса WBA, WBO, IBF и IBO прибудут в Украину примерно через три недели, когда на них "выгравируют дату, место и имена".

Когда Усика попросили рассказать о том, как это — быть чемпионом мира в двух весовых категориях, боксер сказал: "Прикольно. (...) В инсте (Instagram) нормально подписчиков появилось".

Напомним, что Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

Сразу после объявления результата боя Саша в ринге не сдержал эмоций и расплакался.

"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи, — сказал он, добавив: — Это была еще не самая лучшая моя версия".

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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