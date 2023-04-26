Под Бахмутом пропал без вести бывший футболист "Шахтера"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и винницкой "Нивы" Михаил Костенко пропал без вести под Бахмутом.

Об этом сообщила мама 26-летнего футболиста, который с оружием в руках ушел защищать Украину от российских оккупантов.

"Помогите найти. Важна любая информация! Исчез в декабре под Бахмутом. Костенко Михаил Андреевич. 12.01.1997 года рождения", – написала Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.

Михаил Костенко пропал без вести под Бахмутом/фото — Facebook Татьяны Костенко

До 15 лет Костенко был в системе киевских "Арсенала" и "Динамо", после чего в 2012-2016 годах выступал за молодежную команду донецкого "Шахтера" и его дубль.

Кроме того, Костенко играл за "Александрию" U-19. После 2016 года Михаил защищал цвета винницкой "Нивы", "Чайки" (Петропавловская Борщаговка), любительских "Джуниорс" (Шпитьки, Киевская область) и "Полесья" (Ставки, Житомирская область), в составе которого становился лучшим бомбардиром Кубка области.

Также нападающий провел два матча за юношескую сборную Украины в возрасте до 16 лет.

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