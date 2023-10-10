Под давлением общественности: УЕФА передумал допускать юношеские команды России к международным турнирам

В руководящей организации европейского футбола "не нашли технического решения, которое позволило бы российским командам играть".

Европейский футбольный союз (УЕФА) не позволит российским командам в возрастной категории U-17 принять участие в международных соревнованиях, в том числе матчах квалификации на чемпионат Европы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление организации.

Источник отмечает, что УЕФА рассмотрел возможность вернуть РФ к мужским и женским юношеским соревнованиям под своей эгидой, однако это повлекло за собой раскол в Исполнительном комитете организации.

Как минимум 12 из 55 европейских членов-ассоциаций заявили, что их команды и дальше будут бойкотировать матчи с командами государства-террориста.

Оценив ситуацию, УЕФА после очередного заседания Исполнительного комитета 10 октября заявил, что "пункт повестки дня был снят, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Отметим, что Англия первой отказалась играть с юношескими сборными России, которые УЕФА допустил к международным соревнованиям.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) также отреагировала на скандальное решение УЕФА, заявив, что будет бойкотировать все матчи с участием россиян и призвала к этому другие ассоциации.

В итоге ряд стран заявили, что будут бойкотировать матчи с юношескими сборными России, несмотря на решение УЕФА. Играть с командами государства-террориста отказались Латвия, Польша, Литва, Швеция, Финляндия, Дания, Эстония, Норвегия и Ирландия.

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