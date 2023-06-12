Под громкие аплодисменты трибун: сборная Украины поблагодарила фанатов за поддержку в игре с Германией (видео)

Сборная Украины выразила благодарность фанам за яркую поддержку во время товарищеского матча с Германией (3:3), который прошел на арене "Везерштадион" в Бремене.

Наша национальная команда на последних минутах драматично упустила победу, но заслужила громкие аплодисменты от болельщиков.

После завершения поединка футболисты украинской сборной подошли к трибунам и устроили аплодисменты в адрес фанатов. Болельщики ответили игрокам национальной команды взаимностью.

Громкие аплодисменты и комплименты для команды Сергея Реброва звучали как от украинских фанатов, которых немало собралось на трибунах, так и от немецких любителей футбола. Отметим, что на матче Германия – Украина был аншлаг. Все 35 тысяч билетов на игру были проданы.

Это был 1000-й матч в истории немецкой национальной команды. Также этот поединок стал дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия, автоматически попавшая на Евро-2024 как страна-хозяйка финального турнира, после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня спарринг с Колумбией.

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