Под Киевом погиб украинский футболист, который ушел защищать страну от российских оккупантов

Отважному спортсмену было 28 лет.

Украинский футболист Богдан Семенчук был убит российскими захватчиками под Киевом. С начала вторжения РФ он стал на защиту родины от оккупантов.

Об этом сообщает Ровенская областная ассоциация футбола на своей странице в Facebook.

28-летний уроженец Ровенщины ушел на фронт добровольцем и отдал жизнь за Украину.

"Футболист березневского "Случа" Богдан Семенчук погиб в боях с российскими оккупантами. Пусть Богдану земля будет пухом, а память о Герое будет вечно храниться в наших сердцах!", - говорится в сообщении.

Добавим, что это уже не первая футбольная смерть от рук оккупантов. Ранее под Киевом погиб экс-защитник львовских "Карпат" Виталий Сапыло, а игрок ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва российской бомбы, которая попала в их дом.

Из-за обстрелов российских оккупантов во время эвакуации из броварского района вместе со своей мамой погиб 16-летний игрок ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко.

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