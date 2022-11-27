Под крики "Слава Украине" и "Путин – х***о": на международном турнире по футзалу организаторы сорвали флаг РФ (видео)

Украинские команды триумфовали на соревнованиях в Нидерландах.
Организаторы проходившего в Нидерландах 40-го чемпионата мира по футзалу среди полицейских и пожарных "World Peace Indoor Soccer Tournament 2022" выразили поддержку Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Перед началом соревнований представители украинской делегации обратили внимание на то, что в зале находится флаг РФ.
Под давлением наших соотечественников организаторы турнира избавились от триколора страны-агрессора.
Болельщики же встретили этот жест аплодисментами и громкими возгласами Слава Украине!" и "Путин – х***о!".
Отметим, что обе украинские команды стали победителями соревнований. "IPA Avangard Safety Украина" триумфовали в категории 35+, а "IPA Rivne Fire Brigade Ukraine" выиграли в общей мужской категории.
Ранее сообщалось, что украинский клуб выиграл последний матч элит-раунда футзальной ЛЧ, но не сумел выйти в Финал четырех.
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