Под наблюдением Миколенко: "Эвертон" потерпел поражение в голевой перестрелке АПЛ

"Ириски" не реализовали пенальти в первом тайме.

"Эвертон", состав которого накануне пополнил украинский защитник Виталий Миколенко, уступил "Брайтону" в результативном матче 21-го тура английской Премьер-лиги - 2:3 .

В начале поединка "чайки" повели с разницей в два мяча - отметились Алексис Макаллистер и Дэн Берн. В середине первого тайма "ириски" могли сократить отставание, однако Доминик Кальверт-Льюин не реализовал пенальти.

После перерыва Энтони Гордон таки помог хозяевам поля отыграть один гол, но на 71-й минуте Макаллистер оформил дубль и вернул гостям комфортный счет.

Через несколько минут уже Гордон оформил дубль, однако этого команде Рафаэля Бенитеса оказалось мало, чтобы избежать поражения.

Отметим, что украинский новичок "ирисок" не смог поучаствовать в этом матче из-за правил АПЛ. До 3 января "Эвертон" не имеет права выпускать Миколенко в официальных встречах.

Перед игрой с "Брайтоном" Виталий был представлен болельщикам своей новой команды. Он наблюдал за поединком с трибун "Гудисон Парк" в компании своей девушки.

"Эвертон" с 19 очками остался на 15-м месте в таблице АПЛ. "Брайтон" (27 баллов) поднялся на восьмую строчку.

8 января "ириски" сыграют с "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии. Вероятно, именно в этом матче Миколенко получит шанс дебютировать за "мерсисайдцев".

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