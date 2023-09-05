Под нейтральным флагом: президент МОК выступил за допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Томас Бах склоняется к тому, чтобы спортсмены государств-агрессоров выступали на Играх в Париже.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что российских и белорусских спортсменов собираются допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже.

По его словам, МОК разработал систему, которая предусматривает разрешение участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом атлетам стран-агрессоров, которые не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с армиями или другими структурами РФ и Беларуси.

"Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но, я думаю, у вас есть четкое представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы предоставляем международным федерациям.

То есть, никаких команд, гимнов, никаких цветов или какой-либо национальной символики России и Беларуси. Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, не поддерживающим войну и не связанным с военными или другими службами России или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своих стран.

Эта система, которую мы видим на чемпионах мира, континентальных турнирах, Кубках мира. Думаю, она приемлема. Украинская сторона не на 100% удовлетворена этим, но они приняли это, поскольку это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпиаду. Мы все хотим иметь сильную украинскую команду в Париже-2024. Затем я возвращаюсь к ценностям, потому что они снова лежат в основе нашего решения", – сказал Бах в интервью CNBC.

Также глава МОК отметил, что спорт не может находиться вне политики. В то же время, он считает, что недопуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде будет нарушением Олимпийской хартии, поэтому выступает за их участие в нейтральном статусе.

"С одной стороны, у нас российское правительство, которое хочет игнорировать мир. С другой – украинское, которое говорит о полной изоляции всех, у кого российский паспорт, что невозможно, учитывая наши ценности, а также права человека. Касательно Олимпийской хартии это невозможно, и вот как мы приходим к этой формуле: защитить права индивидуальных спортсменов, но наказать российское государство, правительство, за нарушение Олимпийской хартии.

Нужно признать реальность, а она такова, что мир руководствуется политикой. Такова эта система. Нужно с целью сохранения своих ценностей и уважения к организации кооперировать с политикой. Нельзя говорить, что нас всех не касается политика, что живем на острове или пузырьке. Я называю это ложью, когда некоторые спортивные функционеры говорят, что у спорта нет ничего общего с политикой и деньгами. По всей вероятности, это неправильно. Нам нужно сотрудничать с политикой", – добавил Бах.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Читайте также:

Останутся без олимпийских лицензий: россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023

НОК прокомментировал возможное участие Украины в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян и белорусов

МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024: что это значит