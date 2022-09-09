"Под политическими поводами расчищают поле от наших сильных атлетов": в РФ устроили истерику относительно возможного отстранения от ОИ-2024

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев возмутился из-за возможного отстранения российских спортсменов от Олимпийских игр-2024.
Дегтярев, ранее возглавлявший комитет Госдумы по спорту, обвинил США и Европу в политической мотивации санкций против представителей страны-агрессора.
Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС.
В частности, он обвинил функционеров в том, что они якобы убирают конкурентов из России для спортсменов из своей страны.
"Если наших спортсменов не допустят к Олимпиаде, то руководство что сказало? Проводить альтернативные соревнования. Руководство на то и есть руководство, которое направляет всех.
Но сам факт отстранения российских спортсменов – это безобразие и дискриминация. Это уничтожение в принципе системы мирового спорта под диктовку американских и европейских кукловодов. Если по-человечески говорить, то это недобросовестная конкуренция. Под политическими поводами расчищают поле от наших сильных атлетов. Это нечестная борьба", — сказал Дегтярев.
Отметим, совсем недавно член Международного олимпийского комитета Крейг Риди выразил убеждение, что если военная агрессия РФ против Украины будет продолжаться, то шансы спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх-2024 упадут фактически до нуля.
Он отметил, что это связано с устранением представителей стран-агрессоров большинством профильных федераций, что означает их недопуск к квалификационным турнирам на ОИ-2024.
Напомним, на последних летних (Токио-2020) и зимних (Пекин-2022) Олимпийских играх спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения РФ антидопинговых правил. Россиянам запрещалось использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборная ОКР (Олимпийского Комитета России — прим), которую расшифровывать запрещено.
- Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На Олимпиаде-2024 спортсмены поборются за медали в 32 видах спорта.