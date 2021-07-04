Под угрозой: 40% мероприятий Олимпиады могут пройти без зрителей

Наиболее популярные у болельщиков соревнования - бейсбол, футбол, легкая атлетика - могут остаться без фанатов спорта.
В Японии власти могут ужесточить лимит посещаемости на объектах Олимпийских игр в Токио с 10 тыс. до 5 тыс. из-за угрозы увеличения числа заражений коронавирусом.
Об этом информирует Kyodo со ссылкой на официальных лиц, участвующих в обсуждении.
Тогда около 40% мероприятий пройдет без зрителей.
За закрытыми дверями могут состояться, скорее всего, все мероприятия, на которые продано более 5 тыс. билетов и те, которые проходят после 21:00. Это - церемонии открытия и закрытия, а также наиболее популярные у болельщиков соревнования: бейсбол, футбол, легкая атлетика.
Если "коронавирусные" правила на Олимпиаде будут ужесточены, из запланированных 750 событий 300 пройдут при пустых трибунах.
Установленный сейчас лимит посещаемости - 10 тыс. зрителей на одном объекте, но на фоне растущего числа новых случаев коронавирусом японское правительство и оргкомитет, по данным СМИ, считают очень сложным придерживаться этого решения.
Ранее сообщалось, что в Осаке заявили о "коллапсе медсистемы" из-за коронавируса, врачи призывают отменить Олимпиаду.
Ранее премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявлял, что правительство сделает все возможное для того, чтобы сдержать заражения COVID-19 и "безопасно и спокойно" провести Олимпийские игры в 2021 году.
Олимпиаду планируют провести, даже если в Токио не отменят режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
При этом 80% японцев выступают против мероприятия, ведь в стране — очередная вспышка коронавируса, а иностранных туристов на Олимпиаде не будет.
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