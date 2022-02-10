Под угрозой еще одна олимпийская эстафета: украинские лыжницы сдали положительные тесты на коронавирус

Под угрозой еще одна олимпийская эстафета: украинские лыжницы сдали положительные тесты на коронавирус

Женская эстафета в лыжных гонках намечена на 12 февраля.

Сборная Украины по лыжным гонкам может пропустить женскую эстафету на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Как сообщает телеканал UA Перший, участие "сине-желтых" в командной гонке оказалось под вопросом из-за того, что положительные тесты на COVID-19 сдали Юлия Кроль и Дарья Рублева.

Пока у украинской сборной не набираются четыре здоровые лыжницы для участия в эстафете, которая запланирована на субботу, 12 февраля. Сейчас соревноваться готовы только три девушки - Марина Анцибор, Валентина Каминская и Виктория Олех.

Добавим, что похожая ситуация с нашей командой произошла и в биатлоне. Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, Украина рискует пропустить женскую эстафету на Олимпиаде-2022.

В свою очередь, сборная Украины по фристайлу не смогла выступить в командном турнире на Играх в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов. Это особенно досадно, учитывая, что украинцы в этой дисциплине были претендентами на медаль.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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