Под угрозой строгих санкций ФИФА: европейские сборные отказались от ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022

Капитаны команд не будут одевать повязки в цветах радуги во время матчей планетарного первенства в Катаре.

Капитаны европейских сборных, включая Англию, Бельгию, Данию, Германию, Францию, Нидерланды, Уэльс и Швейцарию, не будут использовать в матчах чемпионата мира-2022 по футболу повязки с надписью "OneLove" в поддержку ЛГБТ-сообщества, как это планировалось ранее.

Соответствующее решение футбольные ассоциации этих стран приняли с учетом санкций, которыми ФИФА пригрозила командам в случае проведения таких акций. Изначально Международная федерация футбола собиралась наказывать сборные только денежным штрафом. Однако позже было объявлено, что игрок, который оденет ЛГБТ-повязку, автоматически получит желтую карточку.

Под угрозой спортивных санкций европейские сборные в итоге решили отказаться от этой идеи.

"Мы очень расстроены решением ФИФА, которое мы считаем беспрецедентным. ФИФА достаточно четко объяснила, что будет применять спортивные санкции, если наши капитаны выйдут на поле на матч с этими повязками. Мы были готовы заплатить штрафы, которые в таких случаях являются привычным наказанием за нарушение правил экипировки, однако, имели решительное намерение одевать эти повязки, однако мы не могли поставить наших игроков в условия, когда их могли наказать желтой карточкой или даже заставить покинуть поле", – цитирует совместное обращение футбольных ассоциаций BBC.

Отметим, что чемпионат мира в Катаре проходит на фоне громких скандалов, связанных с коррупцией и нарушением прав человека. Сексуальные меньшинства испытывают жесткие притеснения в этой стране – за однополые отношения даже предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, на пресс-конференции перед стартом Мундиаля президент ФИФА Джанни Инфантино вступился за организаторов ЧМ-2022.

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