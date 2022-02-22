Подарила россиянке техническую победу: Цуренко не смогла доиграть стартовый матч престижного турнира в Мексике

Подарила россиянке техническую победу: Цуренко не смогла доиграть стартовый матч престижного турнира в Мексике

Из-за проблем с правой рукой украинка решила не продолжать борьбу.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть свой стартовый матч на турнире WTA в Гвадалахаре.

Украинка снялась с матча против россиянки Анастасии Потаповой во втором сете. Во время игры Леся обращалась к физиотерапевтам из-за проблем с рукой.

Через час на корте Цуренко реализовала четыре брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

В следующем раунде Потапова сыграет с Анной Каролиной Шмидловой.

Для Цуренко вчерашний матч стал первым с января, когда Леся проиграла Эшли Барти в первом круге Australian Open.

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