Подарила россиянке техническую победу: Цуренко не смогла доиграть стартовый матч престижного турнира в Мексике

Из-за проблем с правой рукой украинка решила не продолжать борьбу.
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть свой стартовый матч на турнире WTA в Гвадалахаре.
Украинка снялась с матча против россиянки Анастасии Потаповой во втором сете. Во время игры Леся обращалась к физиотерапевтам из-за проблем с рукой.
Через час на корте Цуренко реализовала четыре брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.
В следующем раунде Потапова сыграет с Анной Каролиной Шмидловой.
- Для Цуренко вчерашний матч стал первым с января, когда Леся проиграла Эшли Барти в первом круге Australian Open.
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