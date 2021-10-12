Подарка не дождались: Финляндия усложнила Украине борьбу за выход на ЧМ-2022

Подарка не дождались: Финляндия усложнила Украине борьбу за выход на ЧМ-2022

Суоми уверенно победили Казахстан и сравнялись с командой Петракова по набранным очкам.

Сборная Финляндии разобралась с Казахстаном в матче 8-го тура квалификации к Чемпионату мира 2022 года. Встреча на "Астана Арене" в Нур-Султане завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Героем поединка стал лидер финнов Теэму Пукки. Форвард английского "Норвича" открыл счет в конце первого тайма, а сразу после перерыва удвоил преимущество своей сборной. Этого финнам хватило для комфортной победы над казахами.

Финляндия (8 очков) поднялась на третье место группы D, догнав Украины по набранным баллам. "Сине-желтые" удерживают вторую позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов.

Казахстан с 3 пунктами занимает последнюю строчку квинтета.

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Сегодня команда Александра Петракова проведет поединок против еще одного прямого конкурента в борьбе за путевку на мундиаль. "Сине-желтые" во Львове встретятся с командой Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Победители групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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