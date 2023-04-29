Подарок для "Баварии": дортмундская "Боруссия" потеряла очки с командой предателя Украины (видео)

"Боруссия" Дортмунд сыграла вничью с "Бохумом" в выездном матче 30-го тура немецкой Бундеслиги – 1:1 .

Оба гола команды забили в начале встречи. Уже на 5-й минуте хозяев вывел вперед Антони Лосилла, на что "Боруссия" спустя две минуты ответила усилиями Карима Адееми.

Добавим, что в составе "Бохума" полный матч отыграл украинский футболист-предатель Иван Ордец. Лишь на пятом месяце полномасштабного вторжения РФ в Украину уроженец Донецкой области покинул "Динамо" Москва и перебрался в чемпионат Германии.

Обзор матча

После этого поединка дортмундская "Боруссия" с 61 очком продолжает возглавлять Бундеслигу, опережая "Баварию" на два очка. В то же время у мюнхенцев есть матч в запасе – в воскресенье команда Томаса Тухеля сыграет против "Герты".

"Бохум" размещается на 15-й позиции, имея в своем активе 28 зачетных пунктов.

В следующем туре "шмели" 7 мая примут "Вольфсбург". Днем ранее "Бохум" на выезде встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

Читайте также:

"Аль-Айн" с Ярмоленко в безумной серии пенальти проиграл финал Кубка Президента ОАЭ

"Шахтер" одержал волевую победу над "Колосом" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)

"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского