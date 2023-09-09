Подарок для Украины: Италия не сумела обыграть Северную Македонию в отборе на Евро-2024

"Скуадра Адзурра" неожиданно потеряла очки перед очным поединком с украинцами.

Сборная Италии сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче 5-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в Скопье завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва итальянцы вышли вперед – Чиро Иммобиле отличился голом после передачи Николо Бареллы.

Однако на 81-й минуте македонцы смогли отыграться – Энис Барди эффектно забил прямым ударом со штрафного.

Таким образом, "Скуадра Адзурра" потеряла очки в дебютном поединке под руководством Лучано Спаллетти, который в августе заменил на посту Роберто Манчини.

В другом поединке этого тура группы С сборная Украины добыла ничью (1:1) против команды Англии.

После матчей пятого тура сборная Англии (13 очков) лидирует в группе С. На втором месте – Украина (7 баллов). Далее следуют Италия (4), Северная Македония (4) и Мальта (0).

В рамках 6 тура отбора Евро-2024 итальянцы 12 сентября будут принимать Украину, а Северная Македония на выезде сыграет с Мальтой.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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