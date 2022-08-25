Подарок ко Дню Независимости: юный украинец завоевал "серебро" чемпионата мира по велотреку

В Тель-Авиве проходит чемпионат мира по велотреку среди юниоров, на котором сборная Украины завоевала серебряную награду.

Украинский велосипедист Даниил Яковлев завоевал серебро чемпионата мира по велотреку среди юниоров.

17-летний спортсмен занял второе место в дисциплине скретч.

"Отличный подарок ко дню независимости Украины", — прокомментировал один из тренеров украинца Николай Залыгин.

Месяцем ранее Яковлев также стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы (в дисциплине омниум).

Напомним, что украинская велосипедистка Анна Соловей травмировалась в результате серьезного завала во время мультиспортивного чемпионата Европы-2022.

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