"Подарок" на день рождения: "Динамо" за 2 минуты совершило камбэк, но потерпело фиаско в УПЛ

"Динамо" проиграло "Черноморцу" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе имени Лобановского завершилась со счетом 2:3 .

Подопечные Романа Григорчука шокировали хозяев двумя голами на старте поединка. Уже на третьей минуте Виталий Ермаков ударом головой замкнул подачу Ореста Кузика с углового.

На 11-й минуте "моряки" удвоили свое преимущество – Александр Демченко в центре штрафной пробил головой в дальний угол после мягкого навеса, который выполнил Зиги Бадибанга.

До перерыва динамовцы не смогли ничем ответить, но в начале второго тайма создали быстрый камбэк. Сначала на 53-й минуте Владислав Ванат сыграл в стенку с Бенито и переиграл вратаря одесситов.

А спустя две минуты Виталий Буяльский получил передачу от Ваната и пробил в правый верхний угол, сравняв счет в игре.

Однако на 71-й минуте "Черноморец" сумел вернуть себе преимущество – Демченко оформил дубль точным выстрелом в левый нижний угол.

"Бело-синие", для которых это был четвертый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Шовковского, пока Мирча Луческу находится на больничном, пытались избежать поражения, однако не смогли этого сделать. Так что порадовать фанатов в день рождения – сегодня "Динамо" исполнилось 96 лет – столичному клубу не удалось.

"Динамо" (50 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. "Черноморец" (29 баллов) поднялся на девятую позицию.

В следующем туре киевляне 20 мая на выезде сыграют с "Александрией", а "моряки" в тот же день дома встретятся с "Минаем".

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