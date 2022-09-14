"Подарок" на день рождения: дом звезды "Баварии" ограбили во время матча с "Барселоной"

Неприятный инцидент произошел с полузащитником мюнхенской "Баварии" Томасом Мюллером во время поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", дом немецкого футболиста обокрали воры.

Грабители ворвались в виллу Мюллера, расположенную в небольшом городке Веттлкам муниципалитета Оттерфинг всего в 40 км от "Альянц-Арены", где проходил матч 2-го тура ЛЧ "Бавария" - "Барселона".

Об этом сообщает издание Bild.

Полиция подтвердила, что были украдены деньги наличными, ювелирные изделия и ценные вещи в шестизначном денежном эквиваленте. Следов грабителей пока нет, расследование продолжается. Сообщается, что когда прибыл первый полицейский патруль, двое преступников скрылись через соседнее поле в темноте.

Отметим, что именно в день матча и собственно ограбления Мюллеру исполнилось 33 года. Так что на день рождения Томас получил такой вот неприятный сюрприз.

Поединок на "Альянц-Арене" завершился победой мюнхенского клуба со счетом 2:0 .

В другом матче группы С миланский "Интер" на выезде уверенно обыграл чешскую "Викторию" Пльзень - 0:2.

чешскую "Викторию" Пльзень - 0:2. После двух туров "Бавария" возглавляет квартет с 6 очками. У "Барселоны" и "Интера" по 3 балла, а "Виктория" с нулем в графе очков находится на дне таблицы.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Интер" - "Барселона", "Бавария" - "Виктория" Пльзень.

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