Подарок тренеру на день рождения: "Ворскла" в конце матча вырвала тяжелую победу в УПЛ

Полтавская "Ворскла" обыграла "Колос" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Ковалевке завершилась со счетом 1:2 .

Первый тайм остался за полтавчанами. На 31-й минуте "зелено-белых" вывел вперед Таулант Сефери.

Ковалевцы отыгрались на 65-й минуте, когда Вадим Милько реализовал пенальти.

Однако победа в этой встрече все же досталась подопечным Виктора Скрипника. На 80-й минуте Руслан Степанюк забил решающий гол, позволивший полтавской команде красиво поздравить главного тренера с днем рождения.

"Ворскла" набрала 18 очков и поднялась на шестое место в таблице УПЛ. "Колос" с 16 баллами располагается на восьмой позиции.

В следующем туре, после которого команды отправятся на зимнюю паузу, полтавчане 23 ноября сыграют с "Шахтером", а ковалевский клуб 27 ноября сойдется со "Львовом".

Читайте также:

"Днепр-1" в ярком матче одержал победу над "Шахтером" и гарантировал себе зимнее чемпионство

"Заря" за 14 минут разгромила "Александрию" и закрепилась в топ-3 УПЛ

Дубль Цыганкова: "Динамо" в перенесенном матче обыграло аутсайдера УПЛ (видео)