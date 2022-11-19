Подарок тренеру на день рождения: "Ворскла" в конце матча вырвала тяжелую победу в УПЛ

Подопечные Виктора Скрипника сумели дожать "Колос".
Полтавская "Ворскла" обыграла "Колос" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча в Ковалевке завершилась со счетом 1:2.
Первый тайм остался за полтавчанами. На 31-й минуте "зелено-белых" вывел вперед Таулант Сефери.
Ковалевцы отыгрались на 65-й минуте, когда Вадим Милько реализовал пенальти.
Однако победа в этой встрече все же досталась подопечным Виктора Скрипника. На 80-й минуте Руслан Степанюк забил решающий гол, позволивший полтавской команде красиво поздравить главного тренера с днем рождения.
- "Ворскла" набрала 18 очков и поднялась на шестое место в таблице УПЛ. "Колос" с 16 баллами располагается на восьмой позиции.
- В следующем туре, после которого команды отправятся на зимнюю паузу, полтавчане 23 ноября сыграют с "Шахтером", а ковалевский клуб 27 ноября сойдется со "Львовом".
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