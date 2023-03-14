Поддержал митрополита УПЦ МП: Ломаченко в очередной раз опубликовал скандальный пост в Instagram

Василий пожаловался на притеснение Украинской православной церкви Московского патриархата.
Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко разместил новую скандальную публикацию на своей странице в Instagram.
35-летний уроженец Белгород-Днестровского опубликовал видеообращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Антония Паканича о якобы притеснении УПЦ МП.
В ролике священник жалуется на то, что украинские власти, по его мнению, неправомерно выселяют их из Киево-Печерской лавры.
"С нами Бог! Да будет мир", – написал Ломаченко под своей публикацией.
Отметим, что это уже далеко не первый скандальный пост Ломаченко в Instagram, из-за чего его страница была заблокирована на территории Украины.
Ранее Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".
Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.
Напомним, что недавно Ломаченко попал в новый скандал. На турнире UFC в США он пообнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.
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