Поддержал митрополита УПЦ МП: Ломаченко в очередной раз опубликовал скандальный пост в Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко разместил новую скандальную публикацию на своей странице в Instagram.

35-летний уроженец Белгород-Днестровского опубликовал видеообращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Антония Паканича о якобы притеснении УПЦ МП.

В ролике священник жалуется на то, что украинские власти, по его мнению, неправомерно выселяют их из Киево-Печерской лавры.

"С нами Бог! Да будет мир", – написал Ломаченко под своей публикацией.

Отметим, что это уже далеко не первый скандальный пост Ломаченко в Instagram, из-за чего его страница была заблокирована на территории Украины.

Ранее Ломаченко внесли в реестр предателей Украины, который ведет общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Боксер попал в громкий скандал, связанный с его поддержкой представителей УПЦ Московского патриархата и распространением антиукраинских нарративов российской пропаганды.

Напомним, что недавно Ломаченко попал в новый скандал. На турнире UFC в США он пообнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.

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