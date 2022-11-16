Поддержал спортсменов стран-агрессоров: глава МОК позорно выступил за возвращение россиян к соревнованиям

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выдал совершенно нелепое заявление на саммите G20, проходящем на индонезийском острове Бали.

Бах призвал мировых лидеров поддержать политический нейтралитет в спорте, который позволил бы атлетам из всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на любые международные конфликты или войны.

Глава МОК считает вполне нормальным, если на одной спортивной площадке будут выступать спортсмены из воюющих между собой стран. Он хочет, чтобы россияне и белорусы вернулись на международную арену, в частности были допущены к Олимпийским играм, абсолютно не беспокоясь о том, что по вине стран-агрессоров ежедневно массово погибают украинцы.

"Мы беспрецедентно осудили и ввели санкции против российского правительства за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Мы со всей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду. Но в отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире, касательно этой войны некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет позволено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким – нет.

Если спорт таким образом станет просто еще одним инструментом для достижения политических целей, он распадется. Олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны воюют между собой. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются надежным символом мира.

В этот век раскола наша роль понятна: объединить мир, а не усугублять разногласия. Для выполнения нашей объединительной миссии МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет. Давайте не отказываться от этой драгоценной связующей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире.

Я повторяю призыв к вам, мировым лидерам, с которым я обратился уже на церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года: дайте миру шанс", – цитирует слова Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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