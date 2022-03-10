Поддержал Украину: четырехкратный чемпион Формулы-1 окрасил шлем в сине-желтый цвет

Себастьян Феттель осудил вторжение России на украинскую территорию.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель продемонстрировал поддержку украинскому народу, героически защищающему свою страну от российских оккупантов.

Немецкий пилот команды "Астон Мартин" в новом сезоне будет выступать в шлеме, выкрашенном в цвета украинского флага.

Шлем выполнен в белом цвете с синими и желтыми полосами. На нем также изображен голубь мира и надпись "No war" ("Нет войне").

Ранее сообщалось, что пилоты Формулы-1, включая Феттеля и двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, провели акцию в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при России. А команда "Хаас" расторгла контракт с сыном российского миллиардера Никитой Мазепиным.

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