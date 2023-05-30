Поддержала Украину: словацкая теннисистка в сине-желтом наряде выбила россиянку из Roland Garros

После победы над спортсменкой из государства-террориста Анна Каролина Шмидлова посвятила нашей стране публикацию в соцсетях.

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова красиво поддержала Украину во время матча первого круга Roland Garros-2023 с россиянкой Вероникой Кудерметовой, игравшей в нейтральном статусе из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории.

28-летняя Шмидлова провела поединок в сине-желтой одежде, выразив таким образом солидарность с Украиной в борьбе с агрессором.

Матч завершился разгромной победой словацкой теннисистки со счетом 6:3, 6:1.

Более того, после победы Шмидлова выложила в сторис Instagram свою фотографию из поединка против россиянки, добавив два сердечка в цветах флага Украины.

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова поддержала Украину в стороз Instagram

Поступок словацкой спортсменки прокомментировала украинская теннисистка Катарина Завацкая.

"Она действительно полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем", – рассказала Завацкая в комментарии btu.org.ua.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила соперницу на старте основной сетки Roland Garros.

Читайте также:

"Выстреливаем себе в ногу": Свитолина разнесла запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

"Косово – сердце Сербии": Джокович вызвал политический скандал на Roland Garros

Костюк ответила фанатам, которые освистали ее из-за отказа пожать руку белоруске на Roland Garros