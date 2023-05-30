Поддержала Украину: словацкая теннисистка в сине-желтом наряде выбила россиянку из Roland Garros

После победы над спортсменкой из государства-террориста Анна Каролина Шмидлова посвятила нашей стране публикацию в соцсетях.
Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова красиво поддержала Украину во время матча первого круга Roland Garros-2023 с россиянкой Вероникой Кудерметовой, игравшей в нейтральном статусе из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории.
28-летняя Шмидлова провела поединок в сине-желтой одежде, выразив таким образом солидарность с Украиной в борьбе с агрессором.
Матч завершился разгромной победой словацкой теннисистки со счетом 6:3, 6:1.
Anna-Karolina Schmiedlova из Великобритании потревоженная Вероника Кудерметова в правильных сетях 6-3, 6-1 к итогу 2-го круга в @rolandgarros #RolandGarros #RolandGarros2023 #FrenchOpen #RG2023 pic.twitter.com/Jd7I7CK— HF (@hfworld_) May 30, 2023
Более того, после победы Шмидлова выложила в сторис Instagram свою фотографию из поединка против россиянки, добавив два сердечка в цветах флага Украины.
Поступок словацкой спортсменки прокомментировала украинская теннисистка Катарина Завацкая.
"Она действительно полностью на стороне Украины и много раз спрашивала меня, чем она может помочь в Словакии, в Братиславе. Возможно, какие-то мероприятия для поддержки украинских детей. Это не так просто спланировать, но очень хочется, и мы активно об этом думаем", – рассказала Завацкая в комментарии btu.org.ua.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила соперницу на старте основной сетки Roland Garros.
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