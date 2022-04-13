Поддержали действия Путина: в Украине возбуждены уголовные дела против трех российских шахматистов

Поддержали действия Путина: в Украине возбуждены уголовные дела против трех российских шахматистов

Аналогичное обвинение выдвинули гроссмейстеру Карякину.

В Украине возбуждено уголовное дело против российских шахматистов Анатолия Карпова, Аркадия Дворковича и Сергея Шипова.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Уголовное производство начато по фактам распространения россиянами призывов к войне и посягательства на территориальную целостность Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и продолжается.

Ранее уголовное дело было возбуждено против российского шахматиста Сергея Карякина, родившегося в украинском Симферополе. Гроссмейстер публично поддержал военное вторжение РФ в Украину.

Напомним, ФИДЕ отстранила сборные РФ и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. В то же время шахматисты из обеих стран смогут участвовать в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ. Также ФИДЕ расторгла контракты со спонсорами из России и Белоруссии.

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