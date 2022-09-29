Поддержали титулованную чемпионку: сборная Украины пропустит ЧМ-2022 по джиу-джитсу из-за допуска россиян

Сборная Украины возмущена решением Международной федерации джиу-джитсу (JJIF) разрешить россиянам участвовать в соревнованиях под нейтральным статусом, поэтому не поедет на мировое первенство.

Сборная Украины по джиу-джитсу не поедет на чемпионат мира, который пройдет в начале ноября в Эмиратах. Украинские спортсмены поддержали инициативу украинской чемпионки Европы Богданы Голуб, которая решила бойкотировать соревнования из-за участия в них россиян.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

"В связи с тем фактом, что к чемпионату мира по джиу-джитсу допущены команды из стран-агрессоров, вся сборная Украины отказывается от участия в соревнованиях", — говорится в сообщении.

Напомним, что Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) приняла позорное решение, позволив участвовать спортсменам из страны-агрессорки в нейтральном статусе.

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