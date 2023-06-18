Поддержали Украину: латвийские фанаты спели хит о Путине на матче отбора к Евро-2024 (видео)

Болельщики сборной Латвии адресовали послание кремлевскому диктатору.
Фанаты сборной Латвии по футболу спели хит "Путин – х**ло!" во время матча 3 тура отбора на Евро-2024 против команды Турции.
Игра состоялась в пятницу, 16 июня, на стадионе "Сконто" в Риге.
Во время поединка латвийские фанаты решили выразить поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и в течение нескольких десятков секунд скандировали известную на весь мир кричалку о президенте страны-террориста.
Соответствующее видео завирусилось в Сети.
Latvia fans singing putin huylo в Turkey yesterday pic.twitter.com/6nH92powfZ— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 17 июня 2023
Заметим, что припевку "Путин – х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.
Матч Латвия – Турция завершился поражением хозяев поля со счетом 2:3.
Турция с 6 очками лидирует в группе D отбора на Евро-2024. Латвия замыкает квинтет, проиграв два матча на старте квалификации.
В следующем туре отбора на континентальное первенство Турция 19 июня примет Уэльс, а Латвия в тот же день на выезде сыграет с Арменией.
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