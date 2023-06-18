Поддержали Украину: латвийские фанаты спели хит о Путине на матче отбора к Евро-2024 (видео)

Фанаты сборной Латвии по футболу спели хит "Путин – х**ло!" во время матча 3 тура отбора на Евро-2024 против команды Турции.

Игра состоялась в пятницу, 16 июня, на стадионе "Сконто" в Риге.

Во время поединка латвийские фанаты решили выразить поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и в течение нескольких десятков секунд скандировали известную на весь мир кричалку о президенте страны-террориста.

Соответствующее видео завирусилось в Сети.

Latvia fans singing putin huylo в Turkey yesterday pic.twitter.com/6nH92powfZ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 17 июня 2023

Заметим, что припевку "Путин – х*йло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а первое ее исполнение прозвучало в Харькове 30 марта 2014 года.

Матч Латвия – Турция завершился поражением хозяев поля со счетом 2:3 .

Турция с 6 очками лидирует в группе D отбора на Евро-2024. Латвия замыкает квинтет, проиграв два матча на старте квалификации.

В следующем туре отбора на континентальное первенство Турция 19 июня примет Уэльс, а Латвия в тот же день на выезде сыграет с Арменией.

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