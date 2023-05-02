Поддержали вторжение в Украину: восьмерых россиян не допустили на чемпионат мира-2023 по дзюдо

Восемь представителей сборной России по дзюдо не будут допущены к чемпионату мира 2023 года, который с 7 по 13 мая состоится в Дохе (Катар).

Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF).

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо проголосовал за разрешение нейтральным спортсменам из России и Беларуси принимать участие в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе, как индивидуальным нейтральным спортсменам.

Исполком IJF получил список предложенных участников и поручил провести независимую проверку спортсменов и делегатов, чтобы убедиться в том, что они не осуществляли военную пропаганду во время профессиональной деятельности, а также социальных сетях.

К участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Федеральном тренировочном спортивном центре сборных команд России, а также спортсмены, касательно которых не была обнаружена информация о поддержке российского вторжения в Украину. После проведения тщательных расследований восемь членов делегации были исключены из списка участников после голосования в Исполнительном комитете. Решение было принято согласно правилам, политике IJF и принципу честной игры", – говорится в сообщении IJF.

29 апреля Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В организации отметили, что позволят выступать только спортсменам из стран-агрессоров, которые пройдут специальную проверку, в частности на предмет отсутствия ими поддержки и пропаганды войны в Украине.

Из-за участия спортсменов стран-агрессоров сборная Украины объявила, что будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по дзюдо.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

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