"Поддерживает парня, который помогает убивать украинцев": Усик публично раскритиковал Фьюри

Усик – Фьюри / © Associated Press

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик раскритиковал британца Тайсона Фьюри за поддержку российского функционера Умара Кремлева, возглавляющего Международную боксерскую ассоциацию (IBA).

"Мне не нравится Фьюри. Он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев – Умара Кремлева. Это плохой парень. Это мое мнение. Но Тайсон поддерживает его.

Это не мое дело, но это мое мнение. Этот российский парень помогает российским солдатам. Тайсон – не бедный парень, он богат, но я не знаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона, но я не знаю, что происходит", – сказал Усик в интервью The Stomping Ground.

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Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

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Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.