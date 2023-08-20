"Поддерживает терроризм и смерть украинцев": "Карпаты" разнесли испанский клуб за трансфер россиянина

Львовские "Карпаты", которые сейчас выступают в Первой лиге, раскритиковали испанский "Реал Сосьедад" за приобретение российского футболиста московского "Динамо" Арсена Захаряна.

Накануне баски объявили о трансфере 20-летнего россиянина. Сумма перехода составила 13 миллионов евро плюс бонусы.

"Карпаты" отреагировали на подписание клубом Ла Лиги игрока сборной России постом в соцсетях, в котором обвинили "Реал Сосьедад" в поддержке российского режима и смертей украинцев.

"Март 2022 года. "Реал Сосьедад": "все мы с Украиной". Август 2023 года: "Реал" платит больше 10 миллионов евро российскому "Динамо" за игрока их национальной сборной. Российский режим получает более миллиона евро налогов. "Реал Сосьедад" поддерживает терроризм и смерть украинцев", – говорится в сообщении на странице "Карпат" в Twitter.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to ruska dinamo for their NT player.



russian regime receives более чем 1m € in taxes. Реальная социальная поддержка terrorism and death of ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo — ФК Карпаты Львов (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023

Добавим, что в комментариях под публикацией в соцсетях, где "Реал Сосьедад" презентовал российского футболиста, многие фанаты также жестко осудили испанский клуб за ведение бизнеса с государством-террористом.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека жестко осудил трансферы в Россию.

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