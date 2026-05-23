Поддержка от чемпиона: Усик отреагировал на поражение Лапина
Александр Усик прокомментировал первое в карьере поражение Даниэля Лапина.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поддержал украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина после поражения нокаутом от француза Бенджамина Мендеса Тани.
"Ты еще покажешь, на что способен. Путь продолжается. Движемся дальше", — написал Усик в своем Telegram-канале.
Лапин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне, а после третьего рефери остановил бой. Поединок состоялся в андеркарде боя между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Таким образом, Лапин потерял чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.
Для 28-летнего Лапина это первое поражение в карьере на профессиональном ринге. До этого он выиграл все 13 своих поединков (5 — нокаутом).
