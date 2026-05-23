Поддержка от чемпиона: Усик отреагировал на поражение Лапина

Даниэль Лапин и Александр Усик / instagram.com/daniel.lapin

Реклама

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поддержал украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина после поражения нокаутом от француза Бенджамина Мендеса Тани.

"Ты еще покажешь, на что способен. Путь продолжается. Движемся дальше", — написал Усик в своем Telegram-канале.

Лапин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне, а после третьего рефери остановил бой. Поединок состоялся в андеркарде боя между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Реклама

Таким образом, Лапин потерял чемпионские пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Лапина это первое поражение в карьере на профессиональном ринге. До этого он выиграл все 13 своих поединков (5 — нокаутом).

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Реклама

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Усик с особенным талисманом прибыл на бой с Верховеном.

Новости партнеров