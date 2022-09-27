Поддержка от чемпиона: Усик посетил тренировку сборной Украины перед судьбоносным матчем с Шотландией (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик решил поддержать футбольную сборную Украины в преддверии решающего матча с Шотландией в Лиге наций.

Звездный боксер посетил лагерь национальной команды в Кракове, чтобы поддержать игроков перед важной битвой.

Отметим, что Усик присутствовал не только на тренировке "сине-желтых", но и успел лично пообщаться с футболистами.

Надеемся, что вдохновение от чемпиона мира по боксу поможет украинской сборной добиться успеха в игре с шотландцами.

Матч Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

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