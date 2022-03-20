Поддержка во Франции: клуб Лиги 1 оделся в цвета флага Украины (фото)

Поддержка во Франции: клуб Лиги 1 оделся в цвета флага Украины (фото)

"Брест" поддержал украинский народ.

В рамках 29-го тура чемпионата Франции "Брест" отправился в "Анже" и потерпел минимальное поражение — 0:1

Футболисты команды гостей вышли на матч в сине-желтой форме. Таким образом, игроки и персонал клуба поддержали Украину, которая продолжает бороться с российскими оккупантами.

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"Брест" после 29 туров имеет 35 очков и находится на 13-м месте. У Анже – на три балла меньше и 14-я позиция.

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