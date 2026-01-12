- Дата публикации
Подъем Свитолиной и Костюк: WTA обновила рейтинг лучших теннисисток планеты
Две украинские теннисистки находятся в топ-20 мирового рейтинга.
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты.
Звание первой ракетка Украины сохранила Элина Свитолина, которая после завоевания титула на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде поднялась на одну строчку и занимает 12-е место мирового рейтинга.
Еще одна украинка, Марта Костюк, благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене отыграла сразу шесть позиций и теперь располагается 20-й в мировой теннисной классификации.
Что касается других украинских теннисисток, то Даяна Ястремская (№27 WTA) и Александра Олейникова (№90 WTA) сохранили свои позиции в мировом рейтинге. Юлия Стародубцева поднялась на одну строчку и занимает 110-е место.
Первой ракеткой планеты осталась нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая победила Костюк в финале турнира в Брисбене. На втором месте продолжает идти полька Ига Швентек, а на третье поднялась американка Кори Гауфф, обойдя свою соотечественницу Аманду Анисимову.
Рейтинг WTA
1. Арина Соболенко – 10990 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 8328
3. Кори Гауфф (США) – 6423 (+1 позиция)
4. Аманда Анисимова (США) – 6320 (-1)
5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5850
6. Джессика Пегула (США) – 5453
7. Жасмин Паолини (Италия) – 4267 (+1)
8. Мирра Андреева – 4232 (+1)
9. Мэдисон Киз (США) – 4003 (-2)
10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3512 (+1)
...
12. Элина Свитолина (Украина) – 2856 (+1)
20. Марта Костюк (Украина) – 1983 (+6)
27. Даяна Ястремская (Украина) – 1610
90. Александра Олейникова (Украина) – 804
110. Юлия Стародубцева (Украина) – 701 (+1)
136. Дарья Снигур (Украина) – 526 (+13)
178. Ангелина Калинина (Украина) – 393 (-4)
264. Анастасия Соболева (Украина) – 266 (-1)
283. Вероника Подрез (Украина) – 237 (+1)
Ранее сообщалось, что Костюк растрогала речью после финала в Брисбене, рассказав о тяжелой ситуации в Украине, вызванной российскими обстрелами.
Напомним, уже совсем скоро стартует первый мэйджор нового сезона – матчи основной сетки Australian Open-2026, куда автоматически попали четыре украинки, состоятся с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.