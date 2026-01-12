Подъем Свитолиной и Костюк: WTA обновила рейтинг лучших теннисисток планеты

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты.

Звание первой ракетка Украины сохранила Элина Свитолина, которая после завоевания титула на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде поднялась на одну строчку и занимает 12-е место мирового рейтинга.

Еще одна украинка, Марта Костюк, благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене отыграла сразу шесть позиций и теперь располагается 20-й в мировой теннисной классификации.

Реклама

Что касается других украинских теннисисток, то Даяна Ястремская (№27 WTA) и Александра Олейникова (№90 WTA) сохранили свои позиции в мировом рейтинге. Юлия Стародубцева поднялась на одну строчку и занимает 110-е место.

Первой ракеткой планеты осталась нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая победила Костюк в финале турнира в Брисбене. На втором месте продолжает идти полька Ига Швентек, а на третье поднялась американка Кори Гауфф, обойдя свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Рейтинг WTA

1. Арина Соболенко – 10990 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 8328

Реклама

3. Кори Гауфф (США) – 6423 (+1 позиция)

4. Аманда Анисимова (США) – 6320 (-1)

5. Елена Рыбакина (Казахстан) – 5850

6. Джессика Пегула (США) – 5453

Реклама

7. Жасмин Паолини (Италия) – 4267 (+1)

8. Мирра Андреева – 4232 (+1)

9. Мэдисон Киз (США) – 4003 (-2)

10. Белинда Бенчич (Швейцария) – 3512 (+1)

Реклама

...

12. Элина Свитолина (Украина) – 2856 (+1)

20. Марта Костюк (Украина) – 1983 (+6)

27. Даяна Ястремская (Украина) – 1610

Реклама

90. Александра Олейникова (Украина) – 804

110. Юлия Стародубцева (Украина) – 701 (+1)

136. Дарья Снигур (Украина) – 526 (+13)

178. Ангелина Калинина (Украина) – 393 (-4)

Реклама

264. Анастасия Соболева (Украина) – 266 (-1)

283. Вероника Подрез (Украина) – 237 (+1)

Ранее сообщалось, что Костюк растрогала речью после финала в Брисбене, рассказав о тяжелой ситуации в Украине, вызванной российскими обстрелами.

Напомним, уже совсем скоро стартует первый мэйджор нового сезона – матчи основной сетки Australian Open-2026, куда автоматически попали четыре украинки, состоятся с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.