Подерется в Лондоне: непобедимый Беринчик узнал дату следующего поединка и имя соперника

Украинский боксер легкой тяжести Денис Беринчик готовится вернуться на ринг в конце ноября 2022 года.

В следующем поединке 34-летний Беринчик будет боксировать против обладателя титула EBU француза Ивана Менди. Бой состоится 26 ноября в Лондоне.

Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

"Следующий бой проведу 26 ноября в Лондоне против обладателя титула EBU Ивана Менди. Подготовка уже началась. Заряжен только на победу", - написал Беринчик.

Для Беринчика это будет первый бой в 2022 году. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Денис вступил в ряды территориальной обороны Киева для защиты нашего государства от российских захватчиков.

В активе Беринчика 16 побед (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге. В последний раз Денис выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 - нокаутом), 5 поражений и одна ничья. Последний бой он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

Напомним, этим летом Беринчик посетил бойцов ВСУ на одном из самых горячих направлений.

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