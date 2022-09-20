Подготовилась к мировому первенству: молодежная сборная Украины по баскетболу выиграла международный турнир в Венгрии

В Будапеште состоялся международный турнир по баскетболу 3х3 в рамках подготовки к чемпионату мира, в котором приняла участие сборная Украины.

Сборная команды Украины U-23 по баскетболу 3х3 в рамках подготовки к чемпионату мира победила в международном турнире в Будапеште.

Команда выступила в составе Олега Бондаренко, Виталия Шерсткого и Александра Сидорука под руководством главного тренера Тимура Арабаджи.

На групповом этапе соревнований "сине-желтые" одержали победы над командами Tresspandаk (22:1), Venice Beach (22:16) и Yeeehaw (22:8),

Плей-офф сразу же начался с полуфиналов. Украинцы обыграли команду Dream Team со счётом 22:10. В финале турнира молодежная сборная одержала победу над командой Boráros Ballers со счетом 22:14, таким образом завоевала первое место на турнире Budapest Open.

Напомним, что юниорская сборная Украины по баскетболу 3x3 драматически уступила в поединке за третье место против Литвы на Чемпионате мира, продолжавшемся в венгерском Дебрецене.

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